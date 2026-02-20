Mais de mil hectares afetados pelo temporal na Mata Nacional de Leiria

A depressão Kristin provocou danos em mais de mil hectares da Mata Nacional de Leiria. É um primeiro balanço feito à Renascença pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

“A passagem da tempestade Kristin levou a que uma parte substancial dos cerca de 1.200 hectares de povoamentos florestais adultos da Mata Nacional de Leiria (MNL) tenham sido afetados em mais de 90%”, adianta o ICNF, acrescentando que há também registo de danos “em infraestruturas de apoio à gestão”.

O ICNF remete para mais tarde a quantificação exata dos estragos, uma vez que as equipas ainda estão a trabalhar com limitações. No total, o histórico Pinhal de Leiria mandado plantar pelo rei D. Dinis tem mais 10 mil hectares.

A Mata Nacional de Leiria já tinha sido severamente atingida pelos incêndios de 2017. O ICNF assegura que a “esmagadora maioria” da área intervencionada depois dos incêndios não foi afetada pela tempestade de 28 de janeiro.

Ainda de acordo com o ICNF, as equipas técnicas continuam a fazer “avaliação dos danos” e “identificação de riscos que ainda se mantenham”, bem como “definição de medidas de estabilização e recuperação necessárias”.

O ICNF considera prioritário a “segurança de pessoas e bens, estabilização de solos e prevenção de riscos ambientais adicionais”.

Noutro plano, o ICNF já terá “assegurado o desimpedimento das principais rodovias” que atravessam a Mata Nacional de Leiria, mas há ainda algumas estradas florestais com acesso condicionado.