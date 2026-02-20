Ouvir
Mau tempo: Comboios da Linha de Cascais circulam esta sexta-feira em horário normal

20 fev, 2026 - 07:06 • Lusa

A circulação continua também suspensa na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, e na Linha do Oeste.

Os comboios da Linha ferroviária de Cascais vão circular esta sexta-feira no horário normal, depois de ter estado com constrangimentos na sequência do mau tempo das últimas semanas, segundo a CP.

Na sequência do mau tempo das últimas semanas em Portugal continental, a circulação de comboios na Linha de Cascais tinha sido retomada em via dupla na quarta-feira e estava a ser feita com alterações nos horários.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a CP - Comboios de Portugal informa também que o Comboio Internacional Celta será realizado normalmente, sem o transbordo rodoviário que se efetuava nos últimos dias no percurso Valença - Vigo - Valença.

De acordo com a CP, persistem ainda condicionamentos na circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, que continua suspensa, realizando-se apenas comboios Regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

Os Comboios Urbanos de Coimbra estão a circular entre Coimbra-B–Alfarelos–Coimbra-B.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

