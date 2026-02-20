Mulher detida por suspeitas de incêndio em moradia de Vila do Conde

Uma mulher foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, por estar fortemente indiciada da prática de, pelo menos, um crime de incêndio urbano, ocorrido no passado dia 15 de janeiro, numa moradia situada na localidade de Retorta, no concelho de Vila do Conde.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que o incêndio terá sido provocado com recurso a chama direta, não tendo sido ainda possível, nesta fase da investigação, apurar qualquer motivação ou justificação para o ato.

O edifício, uma moradia de dois pisos com águas furtadas, ficou parcialmente destruído, assim como bens alheios de elevado valor. Segundo a PJ, os residentes correram perigo de vida na sequência do incêndio.

Os prejuízos materiais, que ultrapassam dezenas de milhares de euros, ainda não foram totalmente apurados.

A Polícia Judiciária refere ainda que a detida residia no local à data dos factos. A mulher foi detida na quinta-feira e será agora presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, onde serão definidas as medidas de coação a aplicar.