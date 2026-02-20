Padrasto detido por suspeitas de abuso sexual de duas irmãs no Porto

Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos na cidade do Porto.

As vítimas são duas irmãs, enteadas do suspeito, atualmente com 14 e 19 anos. De acordo com a Polícia Judiciária, os abusos terão ocorrido de forma continuada desde 2020.

Em comunicado, a PJ refere que “a investigação teve origem numa denúncia apresentada pela vítima mais velha, no final de dezembro, na qual relatou que os abusos se iniciaram quando tinha 13 anos, tendo a irmã mais nova 8 anos à data dos primeiros factos”.

Segundo a polícia de investigação criminal, o suspeito “aproveitou-se do ascendente que detinha sobre as vítimas, submetendo-as a práticas sexuais abusivas, num crescendo de gravidade e frequência”.

A Polícia Judiciária adianta ainda que o detido não possui antecedentes criminais.

O homem foi detido na quinta-feira e será agora presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação a aplicar.