PJ apreende 1,5 toneladas de cocaína e desmantela rede transnacional

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de cinco pessoas de nacionalidade estrangeira e a apreensão de 1,5 toneladas de cocaína, no âmbito da Operação "Teia Branca".

Na operação, que teve lugar nos últimos dias nos distritos de Faro, Setúbal, Aveiro e Guarda, foram realizadas 11 buscas domiciliárias, indica a PJ em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Foram apreendidas 7 lanchas rápidas, armas automáticas e munições, 22 veículos automóveis a maioria de alta cilindrada, 5 motociclo, 7 semirreboques para camiões e 3 aparelhos bloqueadores de sinal, além de uma avultada quantia em dinheiro.

"Esta investigação, iniciada em 2023, permitiu desmantelar uma organização criminosa transnacional, com bases em todo o território nacional e em Espanha, que visava a introdução de elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima e terrestre, as quais eram, posteriormente, distribuídas em toda a Península Ibérica", refere a Judiciária.



A Operação "Teia Branca" foi levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão e em articulação com o Cuerpo Nacional de Policia de Espanha.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a três deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Os restantes aguardam a aplicação de medidas de coação.

