Retomadas buscas por jovem desaparecido na praia da Arrifana, em Aljezur

20 fev, 2026 - 10:08 • Olímpia Mairos

Operações de busca mobilizam Polícia Marítima, bombeiros, drone e uma aeronave da Força Aérea. Apoio psicológico está a ser prestado à família.

As buscas pelo jovem de cerca de 20 anos, de nacionalidade romena, que se encontra desaparecido desde a manhã de quinta-feira na Praia da Arrifana, foram retomadas esta sexta-feira, confirmou a Autoridade Marítima.

O jovem terá entrado em dificuldades na água enquanto se encontrava a banhos, segundo informação avançada pelas autoridades.

As operações de busca são coordenadas pelo Capitão do Porto e comandante-local da Polícia Marítima de Lagos, envolvendo meios marítimos, terrestres e aéreos. No terreno estão elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, bem como os Bombeiros Voluntários de Aljezur, apoiados por um drone.

Está também empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, que realiza buscas aéreas ao longo da zona costeira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima refere que “as operações de busca foram retomadas ao início da manhã, aproveitando as melhores condições de visibilidade”, acrescentando que os trabalhos vão prosseguir “enquanto se mantiverem as condições de segurança”.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares da vítima, que se encontram no local desde o desaparecimento.

