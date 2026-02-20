​Seis pessoas hospitalizadas após incêndio em prédio na Rinchoa

20 fev, 2026 - 22:05 • Marisa Gonçalves
Seis pessoas tiveram que receber assistência hospitalar após um incêndio registado esta sexta-feira à tarde num prédio da Rinchoa, no concelho de Sintra.
Uma fonte da Proteção Civil adiantou à Renascença que há ainda três pessoas desalojadas e que passam a ficar alojadas em casa de familiares.
O alerta para o incêndio no edifício na Rinchoa foi dado pelas 18h00.
No local estiveram nove veículos e 19 operacionais dos bombeiros de Agualva-Cacém e São Pedro de Sintra, para além de elementos da PSP e do Serviço Municipal de Sintra.