Ciclovia construída e removida em Gaia custou 92,6 mil euros e não recebeu fundos da UE

Ciclovia da Avenida da República, em Vila Nova de Gaia, construída em 2024 e parcialmente removida em 2025, custou 92,6 mil euros, segundo o portal Base, e não recebeu fundos europeus, confirmou hoje à Lusa a CCDR-Norte.

De acordo com resposta de fonte oficial da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, CCDR-N, à Lusa, relativa a candidatura da Câmara de Gaia aos fundos europeus do programa Norte 2030, que incluía a ciclovia, não foi concedido qualquer financiamento.

"Não tendo a candidatura sido aprovada e não constando da mesma a ciclovia da Avenida da República, não foi concedido qualquer financiamento, o que implica que, para apoio àquela ciclovia, não houve qualquer transferência para a Câmara Municipal de Gaia", afirmou fonte oficial da CCDR-N.

Em causa está a ciclovia da Avenida da República, implementada em 2024 pela Câmara de Gaia quando Eduardo Vítor Rodrigues, do PS, era presidente, e cuja remoção foi determinada em novembro de 2025 por Luís Filipe Menezes, atual presidente da autarquia, eleito pela coligação PSD/CDS-PP/IL.

Segundo o contrato de construção, disponível no portal Base, a infraestrutura custou 92,6 mil euros ao município, sendo removida praticamente um ano e meio depois, dando lugar a estacionamento indevido.

Ciclovia encontra-se parcialmente removida devido a providência cautelar da MUBi, Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta, que impediu a sua remoção total em 10 de novembro, depois de o processo se ter iniciado no dia 8, antes de aprovação em reunião de Câmara ou em Assembleia Municipal.

Construção da ciclovia chegou a estar incluída em candidatura a fundos europeus ao Norte 2030, no montante de 98,1 mil euros, mas, com a decisão de remoção, a autarquia, já liderada por Luís Filipe Menezes, solicitou à Área Metropolitana do Porto a retirada da infraestrutura da candidatura, que inclui outros 10 pontos que se mantêm.

Na resposta da Câmara de Gaia à providência cautelar da MUBi, noticiada pela Lusa em 25 de novembro, pode ler-se que não há "perda de fundos comunitários ou prejuízo" para a autarquia e que "não existe qualquer risco de serem perdidos fundos comunitários por causa da remoção da ciclovia, mantendo o Requerido a disponibilidade de todos os fundos que lhe foram atribuídos no âmbito do Norte 2030", refere o município.

Porém, segundo resposta hoje enviada pela CCDR-Norte à Lusa, a candidatura ainda não se encontra aprovada, tendo sido solicitada à Área Metropolitana do Porto, por mensagem de 14 de novembro de 2025, informação sobre o assunto, e a Autoridade de Gestão do Norte 2030 não emitiu qualquer pronúncia.

Na sua defesa, a autarquia justifica que a remoção da ciclovia "iniciou-se antes de ser formalmente concluída a informação técnica", por esta ser complexa e abranger não só a remoção da infraestrutura como também a sinalização a implementar, o que demorou alguns dias a ser concretizado e transcrito para a informação, segundo a Câmara.

Como a decisão foi depois aprovada em reunião de Câmara e pela Assembleia Municipal, a autarquia entende que estes atos representam "a conversão da decisão inicial de remover a ciclovia, a qual retroage os seus efeitos à data do ato inicial", sustenta o município.

Já a MUBi interpôs a providência cautelar defendendo que a remoção da ciclovia causa prejuízos, incluindo "a supressão de uma infraestrutura essencial à mobilidade sustentável e segura dos utilizadores de bicicleta", bem como "a violação do princípio da participação democrática e da transparência na gestão do espaço público" e a "afetação negativa do ambiente urbano e da segurança rodoviária", argumenta a associação, referindo ainda que a Avenida da República está classificada como Eixo Concelhio Complementar, o que impõe o dever jurídico de compatibilizar a circulação pedonal e de bicicletas.

Associação alegava ainda que a possível concessão de fundos europeus à ciclovia poderia "configurar uma utilização indevida de recursos públicos europeus", segundo a MUBi.

Processo ainda não teve desfecho no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.