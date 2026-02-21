Ouvir
Em Destaque
Lisboa

Detido suspeito de atropelamento no Chiado

21 fev, 2026 - 16:07 • Lara Castro , Liliana Monteiro

Homem, de 27 anos, foi intercetado pela PSP no Martim Moniz e não ofereceu resistência. Três vítimas já tiveram alta, jovem mantém-se internada.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve o alegado autor do atropelamento ocorrido na zona do Chiado, em Lisboa. A confirmação foi feita à Renascença pelo porta-voz da Direção Nacional da PSP.

O suspeito, de 27 anos, foi intercetado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa, no Largo do Martim Moniz, cerca das 14h40, não tendo oferecido resistência no momento da detenção.

O atropelamento, registado pelas 22h17 de sexta-feira na Rua Nova da Trindade, provocou cinco feridos — quatro mulheres e um homem —, dois em estado considerado grave e três ligeiros, segundo a PSP. A viatura terá entrado em despiste, embatido num ciclomotor e atropelado as vítimas. O veículo tinha sido furtado momentos antes e o condutor colocou-se em fuga a pé após o acidente.

Três dos feridos já tiveram alta hospitalar. A Unidade Local de Saúde São José informou que dois feridos ligeiros, assistidos no Hospital de São José, receberam alta após atendimento. Também a Unidade Local de Saúde Santa Maria indicou que duas adolescentes foram avaliadas no serviço de urgência do Hospital de Santa Maria: uma teve alta e a outra permanece internada, com quadro clínico estável.

A viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de São José foi ativada e respondeu ao alerta.

No local estiveram elementos da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP, que tomaram conta da ocorrência. As circunstâncias do caso continuam sob investigação.

