Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Dois jovens sequestrados em Lisboa e coagidos a realizar transferências bancárias

21 fev, 2026 - 09:35

O caso foi reportado à Polícia Judiciária.

A+ / A-

Dois jovens foram sequestrados na noite de sexta-feira em Lisboa e coagidos a realizar transferências bancárias eletrónicas, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte policial, "sete indivíduos abordaram dois jovens e quatro acabaram por fazer com que esses dois jovens entrassem numa viatura".

Os dois jovens foram, então, "levados até à margem sul", onde foram coagidos a fazer transferências por MB Way, não tendo sido indicado o local para onde foram levados.

Os dois jovens foram, então, transportados novamente para Lisboa.

Por se tratar de uma situação de sequestro, o caso foi reportado à Polícia Judiciária.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 21 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)