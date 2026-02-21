Ilhas do grupo Ocidental dos Açores sob aviso vermelho por agitação marítima

Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, emitiu hoje aviso vermelho para segunda e terça-feira para as ilhas do grupo Ocidental açoriano, Flores e Corvo, devido às ondas que podem atingir 19 metros de altura.

Para o mesmo grupo de ilhas são válidos avisos laranja e amarelo por vento e agitação marítima, situação que se estende aos grupos Central, Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa, e Oriental, São Miguel e Santa Maria.

Segundo comunicado do IPMA, o alerta vermelho para as ilhas do Corvo e das Flores é válido entre as 17h00 locais, 18h00 em Lisboa, de segunda-feira e as 07h00 de terça-feira, por agitação marítima, devido a ondas de oeste que poderão ter altura máxima de 19 metros.

Também por agitação marítima, estas duas ilhas vão estar sob aviso laranja, ondas de oeste, das 14h00 às 17h00 de segunda-feira e das 07h00 às 11h00 de terça-feira e, por vento, das 11h00 às 23h00 de segunda-feira.

Para Flores e Corvo vão vigorar, ainda, avisos amarelos por vento, das 23h00 de domingo às 11h00 de segunda-feira e das 23h00 de segunda-feira às 07h00 de terça-feira, e por agitação marítima, das 07h00 às 14h00 de segunda-feira e das 11h00 às 17h00 de terça-feira.

Para o grupo Central açoriano, por agitação marítima, ondas de oeste, o aviso laranja é válido das 20h00 de segunda-feira às 11h00 de terça-feira e o amarelo vigora das 17h00 às 20h00 de segunda-feira e das 11h00 às 17h00 de terça-feira. Já por vento, o aviso amarelo vai vigorar das 07h00 de segunda-feira às 08h00 de terça-feira.

As ilhas do grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, vão estar sob aviso amarelo por agitação marítima, ondas de oeste, das 02h00 às 17h00 de terça-feira.

Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA refere, em comunicado, que a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, associada a um sistema frontal a noroeste do arquipélago, “com atividade moderada a forte”, provocará aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima, especialmente nos grupos Ocidental e Central, a partir de segunda-feira.

“Prevê-se vento de sudoeste, rodando para noroeste, com rajadas que poderão atingir os 105 km/h nas ilhas do grupo Ocidental, 90 km/h nas ilhas do grupo Central e 80 km/h nas ilhas do grupo Oriental”, adianta o IPMA.

“Espera-se ondas de oeste, com altura significativa que deverá atingir os 10 metros nas ilhas do grupo Ocidental, altura máxima 19 metros, oito metros nas ilhas do grupo Central e sete metros nas ilhas do grupo Oriental”, acrescenta o IPMA.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.

Já o aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.