Incêndio em Vendas Novas deixa duas pessoas desalojadas

21 fev, 2026 - 17:45 • Lusa
Duas pessoas ficaram hoje desalojadas após um incêndio numa habitação em Vendas Novas, no distrito de Évora, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua Bento Gonçalves, em Vendas Novas, foi dado pelas 16h40.
Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, "não há feridos" a registar e a habitação ficou "sem condições de habitabilidade". As vítimas foram realojadas em casa de familiares.
Nas operações de socorro estiveram envolvidos oito operacionais, entre os quais militares, auxiliados por dois veículos.