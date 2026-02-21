Ouvir
Incêndio em Vendas Novas deixa duas pessoas desalojadas

21 fev, 2026 - 17:45 • Lusa

Duas pessoas ficaram hoje desalojadas após um incêndio numa habitação em Vendas Novas, no distrito de Évora. O fogo não provocou feridos, mas deixou a casa sem condições de habitabilidade. As vítimas foram realojadas junto de familiares.

Duas pessoas ficaram hoje desalojadas após um incêndio numa habitação em Vendas Novas, no distrito de Évora, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua Bento Gonçalves, em Vendas Novas, foi dado pelas 16h40.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, "não há feridos" a registar e a habitação ficou "sem condições de habitabilidade". As vítimas foram realojadas em casa de familiares.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos oito operacionais, entre os quais militares, auxiliados por dois veículos.

