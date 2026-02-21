​Operação "Teia Branca". Cinco detidos em operação contra tráfico de droga

21 fev, 2026 - 13:28
A Polícia Judiciária (PJ) em colaboração com autoridades espanholas, deteve cinco pessoas e apreendeu uma tonelada e meia de cocaína.
A operação denominou-se "Teia Branca" e três dos cinco detidos ficaram em prisão preventiva.
Os detidos são todos estrangeiros e tinham uma rede de tráfico de droga instalada em vários pontos do país, que garantia a entrada de cocaína e haxixe em Portugal via marítima.
Segundo o Diretor da Polícia Judiciária do Algarve, João Garcia, as operações centravam-se em Faro, Setúbal, Aveiro e Guarda:A rede agora desmantelada seria responsável pela distribuição de droga em toda a Península Ibérica.