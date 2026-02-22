​Arguido acusa deputado do Chega de comprar votos a neonazis do grupo 1143

Um arguido no processo do grupo 1143 acusa o deputado do Chega Rui Afonso de comprar votos a membros da organização neonazi, desmantelada pela Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o diário “Público” deste domingo, Tirso Faria, coordenador do núcleo de Santo Tirso da organização neonazi, disse ao jornal que Rui Afonso "inscreveu dezenas de membros [do grupo 1143] no partido, pagou-lhes meses de quotas e quantias para irem votar".

“Os valores envolvidos andarão entre 3.500 e 3.800 euros", acrescentou Tirso Faria, militante do Chega e antigo vice-presidente da concelhia do partido em Santo Tirso.

A direção liderada por Rui Afonso ganhou as eleições internas para a distrital do Chega no Porto em setembro de 2023, mas sem divulgar o universo total de votantes, recorda o Público.

"Terão entrado mais de cem membros desse [o 1143] e de outros grupos e ouvi falar em pagamentos acima de 3.500 euros", disse ao diário Artur Carvalho, ex-adjunto da de Rui Afonso na distrital do Chega no Porto.