Casais de Capeleira

Incêndio consome armazém de fruta em Óbidos

22 fev, 2026 - 16:23 • Lara Castro

Fogo deflagrou ao início da tarde em Casais de Capeleira. Operações mobilizam mais de 100 operacionais e 40 viaturas.

Um incêndio deflagrou ao início da tarde deste domingo num armazém de fruta, em Casais de Capeleira, no concelho de Óbidos.

O alerta foi dado pelas 14h00. As operações de combate às chamas mobilizavam, até às 17h00, mais de 126 operacionais, apoiados por 48 viaturas.

Contactado pela Renascença, o comandante do Comando Sub-Regional do Oeste, Carlos Silva, conta que quando os meios chegaram ao local “grande parte do edifício já estava tomado pelas chamas”.

"A estratégia foi proteger o edificado à volta, as habitações e os armazéns que existem à volta, o que foi conseguido”, explicou.

O responsável adiantou que o armazém onde teve origem o incêndio “ficou completamente tomado, sendo perda total”, assim como grande parte dos equipamentos que se encontravam no exterior, nomeadamente caixas de fruta feitas de plástico, também com elevada carga combustível.

O incêndio mantém-se ativo, embora confinado ao perímetro da empresa. “Não é possível colocarmo-nos no interior do edifício, porque o edifício ruiu. Há muitas chapas, muito plástico, não dá para entrar. Terá de ser um combate progressivo, de fora para dentro. Ainda vamos ter muitas horas de trabalho pela frente”, acrescentou Carlos Silva.

Não há, até ao momento, informação sobre feridos nem sobre as causas do incêndio.

[Em atualização]

