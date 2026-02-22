Incêndio em armazém de fruta em Óbidos dominado

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde deste domingo num armazém de fruta, em Casais de Capeleira, no concelho de Óbidos, foi dado como dominado às 17h08. O alerta foi registado pelas 14h00 e mobilizou mais de 126 operacionais, apoiados por 48 viaturas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo o comandante do Comando Sub-Regional do Oeste, Carlos Silva, quando os meios chegaram ao local grande parte do edifício já se encontrava tomado pelas chamas.

O fogo deixou cinco pessoas desalojadas, residentes numa habitação situada em frente ao armazém. A casa não sofreu danos estruturais significativos, mas o vidro da porta principal partiu-se, permitindo a entrada de fumo no interior.

“Não ardeu nenhum compartimento, mas por precaução esta noite vão ficar alojados numa unidade hoteleira. Os serviços sociais da Câmara de Óbidos estão a tratar dessa situação”, afirmou Carlos Silva.

Há ainda registo de quatro bombeiros feridos ligeiros. Dois foram transportados ao hospital por inalação de fumo, enquanto outros dois receberam assistência no local devido a exaustão, não tendo sido necessário encaminhamento hospitalar.

“Tivemos dois bombeiros por inalação de fumo que foram transportados ao hospital e outros dois acabaram por ser apenas assistidos no local por exaustão”, explicou Carlos Silva.

O armazém ficou completamente destruído, sendo considerado perda total, assim como grande parte dos equipamentos que se encontravam no exterior, incluindo caixas de fruta em plástico com elevada carga combustível. No terreno permanecem 127 operacionais em trabalhos de rescaldo.