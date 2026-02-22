Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 22 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Lisboa consome habitação e partes do telhado de prédio devoluto

22 fev, 2026 - 11:00 • Lusa

Ocorrência na Rua do Norte, no Bairro Alto. Não há vítimas, mas os prédios adjacentes foram evacuados

A+ / A-

Um incêndio deflagrou na manhã deste domingo num prédio devoluto de uma rua do Bairro Alto, em Lisboa, consumindo uma habitação e partes do telhado, sem causar vítimas, disse à Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O incêndio na Rua do Norte começou às 6h40 e já foi extinto, informou a comissária Maria Vilhena, acrescentando que o fogo deflagrou no 3.º andar do prédio devoluto.

“Não há vítimas, mas houve necessidade de evacuar os prédios adjacentes”, referiu, realçando que as operações de limpeza do local ainda vão demorar.

Além disso, foi acionada a Polícia Judiciária, “por se desconhecerem as causas do incêndio e poder ter sido provocado, ainda que acidentalmente, dado que o prédio é frequentado por pessoas em situação de sem-abrigo”, adiantou a comissária da PSP.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 22 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)