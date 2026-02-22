Mau Tempo. Cerca de 1.800 clientes da E-Redes ainda sem energia

Cerca de 1.800 clientes da E-Redes das localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou a 28 de janeiro por Portugal continental, continuavam às 17h00 de hoje sem energia elétrica, de acordo com a empresa.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a empresa do grupo EDP que opera as redes de distribuição de energia em Portugal continental, em regime de concessão, refere que continua "focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica", à semelhança do que tem afirmado nas últimas semanas.

Os clientes da E-Redes correspondem a "pontos de entrega de energia", como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas afetadas.

Num balanço anterior, às 07h00 de sexta-feira, eram 4.500 os clientes da E-Redes das localidades afetadas pela depressão Kristin que continuavam sem energia elétrica.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, o corte de energia, água e comunicações, bem como inundações e cheias, são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.