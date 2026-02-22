PJ detém suspeito de atear fogo a casas em Famalicão "por vingança"

A Polícia Judiciária deteve um homem de 42 anos suspeito de ter, “por vingança”, ateado fogo a duas casas em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção aconteceu fora de flagrante delito e que, “pelo que a investigação apurou, o suspeito terá agido por vingança, em contexto de conflitos anteriores”.

O homem de 42 anos é suspeito da autoria do crime de incêndio, ocorrido em duas habitações, localizadas na freguesia de Carreira.

A PJ descreve que os factos ocorreram na manhã de sexta-feira, após do homem se introduzir nas habitações quando os proprietários estavam ausentes.

“Através de chama direta, com a utilização de um isqueiro, o homem pegou fogo à roupa das camas e fugiu de seguida. O fogo rapidamente se propagou, tendo resultado em avultados danos para o recheio da casa e ainda no telhado da casa adjacente”, lê-se no comunicado.

O suspeito foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva.

Além da PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, colaboraram nesta detenção agentes da GNR.