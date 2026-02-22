PSP registou 52 recusas de entrada no país em operação europeia da Frontex

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 52 recusas de entrada em território nacional e nove casos de fraude documental durante uma operação europeia de seis dias realizada este mês, coordenada pela Frontex, revelou este domingo a força de segurança.

Em comunicado, a direção nacional da PSP adiantou que a sua Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) participou na operação europeia “Joint Action Day” (JAD) Stopover 5, integrada na Plataforma Multidisciplinar Europeia Contra Ameaças Criminosas (Empact), coordenada pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex.

"A operação decorreu de forma simultânea em vários Estados-membros, tendo como objetivo reforçar o controlo nas fronteiras aéreas externas, com enfoque na imigração ilegal, tráfico de seres humanos, tráfico de estupefacientes e fraude documental", lê-se na nota.

Em Portugal, entre 2 e 8 de fevereiro, a PSP empenhou 874 polícias afetos às atividades de controlo de fronteiras aéreas nos aeroportos internacionais Humberto Delgado, em Lisboa, e Francisco Sá Carneiro, no Porto.

No decurso da “JAD Stopover 5”, a PSP registou 52 recusas de entrada no país, nove situações de fraude documental detetadas, dois casos de impostores, com recurso a documentos genuínos pertencentes a terceiros, um facilitador identificado no contexto de imigração ilegal e uma detenção por permanência ilegal em território nacional.

Segundo a PSP, a participação nesta ação operacional reflete o seu "compromisso permanente" no "reforço da segurança das fronteiras externas da União Europeia (UE), através de uma abordagem orientada por análise de risco e intelligence, e em estreita articulação com as autoridades nacionais e as agências europeias competentes".

"Continuará a contribuir para um controlo rigoroso das fronteiras aéreas e para a deteção precoce de fenómenos criminais associados", assegura a PSP.

A Frontex apoia os Estados-membros da UE e os países associados ao Espaço Schengen na gestão das fronteiras externas do espaço comunitário europeu e no combate ao crime transfronteiriço.

A UNEF, unidade especializada no âmbito das missões da PSP em matéria de estrangeiros, fronteiras e segurança aeroportuária, criada em 2025, integra anteriores atribuições da AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, no seguimento da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.