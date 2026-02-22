Sismo de 2,1 na escala de Richter sentido em Vendas Novas

As estações da Rede Sísmica do Continente registaram, pelas 21h30 de hoje, um sismo de 2,1 na escala de Richter, sentido no concelho de Vendas Novas, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O epicentro do sismo, que "não causou danos pessoais ou materiais", localizou-se a cerca de oito quilómetros a este de Vendas Novas, no distrito de Évora, segundo o IPMA, em comunicado hoje divulgado.

O sismo foi sentido "com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada)".

Na escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro, menos de 2,0, muito pequenos, 2,0 a 2,9, pequenos, 3,0 a 3,9, ligeiros, 4,0 a 4,9, moderados, 5,0 a 5,9, fortes, 6,0 a 6,9, grandes, 7,0 a 7,9, importantes, 8,0 a 8,9, excecionais, 9,0 a 9,9, e extremos, quando superiores a 10.

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com intensidade III, o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.