A1 reabre ao trânsito em Coimbra de forma condicionada

23 fev, 2026 - 19:37 • Fátima Casanova e Ricardo Vieira

Troço da principal autoestrada do país estava cortado desde 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique do rio Mondego.

A+ / A-

A autoestrada A1 reabriu ao trânsito na zona de Coimbra de forma condicionada, foi esta segunda-feira anunciado pela concessionária Brisa.

A principal autoestrada do país estava cortada desde 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique do rio Mondego que provocou a derrocada parcial da plataforma num troço daquela via rodoviária.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A partir desta segunda-feira, o trânsito vai ser retomada naquela zona na faixa que não sofreu estragos devido ao mau tempo.

"No âmbito dos trabalhos de reparação em curso na A1, é hoje implementada uma solução temporária de reposição condicionada do trânsito, numa extensão de aproximadamente dois quilómetros, utilizando exclusivamente a faixa que não sofreu danos estruturais (sentido Sul / Norte)", informa a Brisa, em comunicado enviado à Renascença.

A reabertura condicionada acontece após "avaliação técnica" do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e "mereceu decisão favorável" do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), sublinha a concessionária.

Entre os quilómetros 190 e 192 da A1, será efetuado "o basculamento do trânsito, possibilitando a circulação provisória em ambos os sentidos, na plataforma Sul/Norte, limitada a uma via por sentido".

A reabertura parcial daquele troço da A1 acontece após a "conclusão dos trabalhos de estabilização da laje de transição na plataforma Sul/Norte, que ocorreram no início desta semana, e tem como objetivo minimizar o impacto para os utilizadores, dada a importância estratégica da A1 para a mobilidade nacional", explica a Brisa.

A empresa garante que dá "total prioridade à segurança" e apela ao automobilistas que circulem "com total respeito pela sinalização temporária implementada".

Até à conclusão das obras, não serão cobradas portagens em toda a extensão do sublanço, entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul, isto é, entre os quilómetros 198 e 189 da A1, conclui a Brisa.

