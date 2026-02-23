Ouvir
Mau tempo

Açores. Atlânticoline cancela viagens marítimas entre Faial, Pico e São Jorge

23 fev, 2026 - 13:30 • Lusa

Segundo o IPMA, uma superfície frontal fria vai agravar o estado do tempo a partir desta segunda-feira nos Açores, provocando agitação marítima, vento e chuva "por vezes forte".

A+ / A-

A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores cancelou esta segunda-feira as viagens marítimas entre as ilhas do triângulo (Faial, Pico e São Jorge), devido às condições meteorológicas adversas.

A Atlânticoline informou, em comunicados publicados na sua página da Internet, que "devido às condições meteorológicas adversas", cancelou as viagens da manhã e da tarde desta segunda-feira da Linha Verde (Horta/Cais do Pico/Velas/Cais do Pico/Horta).

A empresa "lamenta quaisquer transtornos" que o cancelamento possa causar.

De acordo com o IPMA, a aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, associada a uma depressão a norte do arquipélago, "com atividade moderada a forte, provocará um agravamento do estado do tempo, especialmente nos grupos Ocidental [Flores e Corvo] e Central [Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa]".

"Assim, prevê-se vento de sudoeste, rodando para noroeste, com rajadas que poderão atingir os 110 km/h [quilómetros por hora] nas ilhas do grupo Ocidental e os 95 km/h nas ilhas do grupo Central", indicou.

Segundo o IPMA, prevê-se também precipitação, "que poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, nas ilhas dos grupos Ocidental e Central".

Quanto à agitação marítima, são esperadas ondas de oeste, "com altura significativa que poderá atingir os 10 metros no grupo Ocidental (podendo a altura máxima atingir os 19 metros), oito metros no grupo Central e sete metros no grupo Oriental".

O IPMA emitiu avisos vermelho e laranja para o grupo Ocidental devido à agitação marítima e vento e laranja para o grupo Central por agitação marítima. Para estes dois grupos de ilhas e também para o Oriental (São Miguel e Santa Maria) foram ainda emitidos avisos amarelos por agitação marítima, vento e precipitação.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo.

Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

