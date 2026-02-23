Agente da PSP atropelado no bairro do Cerco no Porto

23 fev, 2026 - 20:12 • Lusa
Um agente da PSP foi esta segunda-feira atropelado no bairro do Cerco do Porto por um suspeito de tráfico de droga, de 19 anos, que foi detido, revelou à Lusa fonte da polícia.
A situação ocorreu na sequência de uma abordagem ao veículo que circulava, tendo o condutor atingido o agente.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Uma fonte policial disse desconhecer a gravidade dos ferimentos, conduzido ao Hospital São João.
"Sabemos que está em observação", disse.