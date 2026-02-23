Ouvir
Agente da PSP atropelado no bairro do Cerco no Porto

23 fev, 2026 - 20:12 • Lusa

Suspeito de tráfico de droga, de 19 anos, está detido por atropelar um agente da polícia.

Um agente da PSP foi esta segunda-feira atropelado no bairro do Cerco do Porto por um suspeito de tráfico de droga, de 19 anos, que foi detido, revelou à Lusa fonte da polícia.

A situação ocorreu na sequência de uma abordagem ao veículo que circulava, tendo o condutor atingido o agente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma fonte policial disse desconhecer a gravidade dos ferimentos, conduzido ao Hospital São João.

"Sabemos que está em observação", disse.

