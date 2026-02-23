Agente da PSP ferido após abordagem a suspeito de tráfico de droga no bairro do Cerco no Porto

Um agente da PSP sofreu na segunda-feira ferimentos na face durante uma abordagem a um suspeito de tráfico de droga no Porto, que se tornou agressivo e que acabou detido, adiantou à Lusa fonte da força policial.

O incidente ocorreu ao final da tarde de segunda-feira no bairro do Cerco do Porto, quando o agente abordou um suspeito de tráfico de droga.

O suspeito tornou-se agressivo, resistiu à abordagem e empurrou o agente contra uma parede, explicou fonte da PSP do Porto.

Antes, fonte policial tinha referido que um suspeito de tráfico de droga, de 19 anos, tinha atropelado o agente, sendo as circunstâncias esclarecidas pelas 00h30 desta terça-feira pela fonte da PSP.

O agente foi transportado para o Hospital de São João com escoriações na face, realizou exames e já teve alta, detalhou a mesma fonte na mais recente atualização.

O detido, que tinha uma "quantidade considerável de produto estupefaciente na sua posse", recolheu às celas e vai ser esta terça-feira presente a tribunal, acrescentou.

