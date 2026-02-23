Agricultura. Portugal vai a Bruxelas pedir "resposta rápida a calamidades"

Portugal ainda não tem as contas dos prejuízos do mau tempo feitas, mas veio a Bruxelas insistir na necessidade haver "seguros acessíveis para todos", no âmbito de uma resposta rápida a calamidades.

Em declarações aos jornalistas à margem da reunião com os seus homólogos da União Europeia (UE), o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, declarou que o Conselho sublinhou que devia haver "seguros acessíveis para todos para que haja apoio imediato", insistindo na criação de um mecanismo europeu de resseguros", ponto que diz ser apoiado por outros Estados-membros e a Comissão Europeia.

"Será muito importante ter uma resposta rápida a calamidades, nomeadamente na agricultura", referiu, acrescentando que o mecanismo, no caso de Portugal, teria a participação do executivo comunitário, Banco Europeu de Investimento, Banco Português de Fomento e orçamento de Estado, para diluir o custo dos seguros dos agricultores.

José Manuel Fernandes referiu ainda que nem todas as seguradoras cobrem prejuízos de catástrofes nacionais e estas apólices têm frequentemente preços muito elevados, o que o mecanismo de resseguro pode resolver.