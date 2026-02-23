ASPP/PSP pede reunião para entregar "caderno reivindicativo" ao novo MAI

23 fev, 2026 - 22:19 • Ricardo Vieira
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) pede uma reunião ao novo responsável pelo Ministério da Administração Interna (MAI), Luís Neves.
O maior sindicato da PSP refere, em comunicado, que pretende apresentar cumprimentos e um "caderno reivindicativo, expondo diretamente as preocupações e prioridades da Instituição e dos seus profissionais”.
Antigo diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves tomou posse esta segunda-feira como ministro da Administração Interna, após a demissão de Maria Lúcia Amaral na sequência das tempestades das últimas semanas.
Em declarações ao novo podcast da Renascença “Direito à Justiça”, gravado antes de ser escolhido para a Administração Interna, Luís Neves defendeu não ser aceitável que um agente da PSP continue a receber salários baixos, sobretudo quando é deslocado do interior para Lisboa e vê grande parte do vencimento absorvido pela renda de casa.
No comunicado divulgado esta segunda-feira, a 𝐀𝐒𝐏𝐏/𝐏𝐒𝐏 refere que, “num contexto interno complexo e exigente, considera fundamental que o novo titular da pasta compreenda, desde o primeiro momento, as carências dos profissionais da polícia”.
“Reafirmamos o nosso compromisso na defesa intransigente dos direitos e da valorização da carreira de todos os polícias, aguardando que este canal de diálogo se traduza em soluções concretas”, sublinha a ASPP/PSP.