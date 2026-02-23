Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Centro de Recolha Animal de Castelo Branco recebeu mais de mil animais em 2025

23 fev, 2026 - 10:30 • Lusa

A autarquia adiantou que, em 2025, o CRO registou um total de 333 adoções (169 cães e 164 gatos), o que corresponde a um aumento de 23% (mais 62 animais) face ao ano anterior.

A+ / A-

Mais de mil animais deram entrada, em 2025, no Centro de Recolha Oficial Animal (CRO) de Castelo Branco, o que representa um aumento de mais 184 animais face ao ano anterior, informou esta segunda-feira a Câmara Municipal.

Segundo o município de Castelo Branco, este aumento corresponde a uma subida de 21% face a 2024 e os dados disponíveis confirmam uma tendência no crescimento no número de animais acolhidos e encaminhados, "evidenciando um aumento expressivo tanto nas entradas como nas saídas de animais".

"Em 2025, deram entrada no CRO 1.065 animais (293 cães e 772 gatos), o que representa mais 184 animais do que em 2024, ano em que se registaram 881 entradas (285 cães e 596 gatos)".

O município explicou ainda que 40% das entradas de canídeos no CRO dizem respeito a capturas, 38% foram entregues pela GNR, 14% pela PSP e 08% foram encaminhados diretamente pelos serviços municipais.

Relativamente às saídas de canídeos, mais de metade (53%) foram adotados, 42% foram entregues ao proprietário, 3% morreram e 2% foram sujeitos a eutanásia.

Quanto às entradas de felídeos, a maioria (97%) foi capturada, 2% foram resgatados pela GNR e PSP e os restantes 1% foram entregues pelas equipas da Câmara Municipal.

Já no que diz respeito às saídas, 76% foram devolvidos a colónias, 21% foram adotados, 2% acabaram por morrer e 1% foram entregues aos respetivos donos.

Entre 2023 e 2025, registou-se um aumento de 165% no número de gatos devolvidos a colónias, passando de 220 para 583.

Só entre 2024 e 2025, o CRO registou um aumento de 34%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?