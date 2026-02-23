CIP fala em “vontade de construir” e apela ao reforço do consenso na concertação social

O presidente da CIP, Armando Monteiro, fez esta segunda-feira um balanço positivo da reunião com o Ministério do Trabalho, a UGT e as confederações empresariais, sublinhando que, apesar de não se tratar ainda de um encontro decisivo, existe abertura das partes para avançar no processo negocial.

“É uma reunião preparatória, não é uma reunião de decisão, mas nesta reunião preparatória há uma vontade de construir, de evoluir”, afirmou Armindo Monteiro, à saída do encontro, lembrando a importância das alterações laborais em discussão.

“Portugal tem estado preso nesta inquietação de uma alteração laboral que diz respeito a 5 milhões e 300 mil trabalhadores”, acrescentou.

O dirigente patronal frisou que a responsabilidade dos parceiros sociais é particularmente elevada. “Poucos estão a decidir a vida de muitos e, por isso, isso exige responsabilidade e uma tomada de consciência. E foi isso que, efetivamente, hoje aconteceu”, disse.

Segundo Armindo Monteiro, a reunião permitiu clarificar posições. “De uma forma clara e transparente, cada um referiu os pontos em que está de acordo e aqueles em que ainda existe dissenso e onde é preciso continuar a construir consenso”, explicou.

O presidente da CIP mostrou-se esperançado de que a próxima reunião, prevista para a próxima semana, possa já representar um avanço significativo.

“Esperamos que seja uma reunião mais de consenso, de consenso mais alargado”, afirmou, alertando para o risco de se desperdiçar o papel da concertação social.

“Seria uma pena perder a oportunidade da concertação social, cuja função é precisamente alinhar e concertar posições entre empregadores e trabalhadores.”

As declarações de Armindo Monteiro surgem após a reunião com o Ministério do Trabalho e a UGT, num encontro que contou também com a presença de confederações empresariais e que marcou mais uma etapa no processo de negociação das alterações à legislação laboral.