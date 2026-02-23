Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CIP fala em “vontade de construir” e apela ao reforço do consenso na concertação social

23 fev, 2026 - 12:11 • Olímpia Mairos

Presidente da CIP diz que parceiros sociais mostraram abertura para aproximar posições e alerta para a responsabilidade de decidir sobre a vida de milhões de trabalhadores.

A+ / A-

O presidente da CIP, Armando Monteiro, fez esta segunda-feira um balanço positivo da reunião com o Ministério do Trabalho, a UGT e as confederações empresariais, sublinhando que, apesar de não se tratar ainda de um encontro decisivo, existe abertura das partes para avançar no processo negocial.

É uma reunião preparatória, não é uma reunião de decisão, mas nesta reunião preparatória há uma vontade de construir, de evoluir”, afirmou Armindo Monteiro, à saída do encontro, lembrando a importância das alterações laborais em discussão.

Portugal tem estado preso nesta inquietação de uma alteração laboral que diz respeito a 5 milhões e 300 mil trabalhadores”, acrescentou.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O dirigente patronal frisou que a responsabilidade dos parceiros sociais é particularmente elevada. “Poucos estão a decidir a vida de muitos e, por isso, isso exige responsabilidade e uma tomada de consciência. E foi isso que, efetivamente, hoje aconteceu”, disse.

Segundo Armindo Monteiro, a reunião permitiu clarificar posições. “De uma forma clara e transparente, cada um referiu os pontos em que está de acordo e aqueles em que ainda existe dissenso e onde é preciso continuar a construir consenso”, explicou.

O presidente da CIP mostrou-se esperançado de que a próxima reunião, prevista para a próxima semana, possa já representar um avanço significativo.

Esperamos que seja uma reunião mais de consenso, de consenso mais alargado”, afirmou, alertando para o risco de se desperdiçar o papel da concertação social.

Seria uma pena perder a oportunidade da concertação social, cuja função é precisamente alinhar e concertar posições entre empregadores e trabalhadores.”

As declarações de Armindo Monteiro surgem após a reunião com o Ministério do Trabalho e a UGT, num encontro que contou também com a presença de confederações empresariais e que marcou mais uma etapa no processo de negociação das alterações à legislação laboral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?