Colisão que envolveu ambulância faz um morto e três feridos no Algarve

23 fev, 2026 - 10:55 • Carla Fino
Uma colisão com uma ambulância no Algarve provocou, esta segunda-feira, um morto e três feridos, um deles em estado grave.
A informação é confirmada à Renascença por fonte do Comando Regional de emergência e Proteção Civil do Algarve, que adianta que o alerta foi dado às 09h15.
A vítima mortal seguia na ambulância, que, ao que tudo indica, transportava uma idosa. Dois dos feridos são bombeiros da corporação de Tavira, sendo que um deles encontra-se em estado considerado grave. O outro ferido é o condutor do veículo ligeiro.
O acidente ocorreu na Nacional 2, perto da localidade de Conceição de Faro.