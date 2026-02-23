Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Colisão que envolveu ambulância faz um morto e três feridos no Algarve

23 fev, 2026 - 10:55

Um dos feridos encontra-se em estado grave. A vítima mortal seguia na ambulância.

A+ / A-

Uma colisão com uma ambulância no Algarve provocou, esta segunda-feira, um morto e três feridos, um deles em estado grave.

A informação é confirmada à Renascença por fonte do Comando Regional de emergência e Proteção Civil do Algarve, que adianta que o alerta foi dado às 09h15.

A vítima mortal seguia na ambulância, que, ao que tudo indica, transportava uma idosa. Dois dos feridos são bombeiros da corporação de Tavira, sendo que um deles encontra-se em estado considerado grave. O outro ferido é o condutor do veículo ligeiro.

O acidente ocorreu na Nacional 2, perto da localidade de Conceição de Faro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 23 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para acelerar peritagens

Seguradoras "estão a fazer grande esforço" para aceler(...)

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)