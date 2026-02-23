“Desligue o telemóvel. Ligue-se à vida". Campanha alerta para perigo do uso do telemóvel durante a condução

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam na próxima terça-feira, nos distritos de Braga, Santarém e Aveiro, uma campanha para sensibilizar condutores para os perigos de usar o telemóvel durante a condução.

Em comunicado, as autoridades explicam que a campanha de segurança rodoviária, que se prolonga até 2 de março, engloba ações de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização da GNR e PSP.

No âmbito da campanha "Ligue-se à vida, não ao telemóvel", as autoridades lembram que a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes o risco de acidente, provocando um atraso no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l.

Segundo explicam, a uma velocidade de 50 km/h, desviar o olhar para o telemóvel durante apenas três segundos corresponde a percorrer cerca de 42 metros sem ver a estrada - o equivalente ao comprimento de uma fila de 10 carros.

Para além de colocar em risco a própria vida e a de terceiros, a utilização do telemóvel ao volante implica penalizações, designadamente coimas de 250 euros a 1.250 euros, perda de três pontos na carta de condução e inibição de conduzir por um período de um a 12 meses.