Em Destaque
Fisco alerta para mensagens fraudulentas e pede a contribuintes que as ignorem

23 fev, 2026 - 17:45 • Lusa

Autoridade Tributária e Aduaneira emite alerta.

A Autoridade Tributária (AT) avisou esta segunda-feira que estão a ser enviadas mensagens fraudulentas em nome do fisco para que os contribuintes acedam a páginas maliciosas ou efetuem pagamentos indevidos e pediu que estas sejam ignoradas.

"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão e receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se carregue em "links" que são fornecidos", lê-se num alerta divulgado esta segunda-feira.

O objetivo passa por convencer os destinatários a aceder a páginas maliciosas e ou a efetuar pagamentos indevidos.

O Fisco sublinha que estas mensagens são fraudulentas e que devem ser ignoradas.

"Em caso algum deverá efetuar essas operações", insistiu.

Tópicos
