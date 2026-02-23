Governo pede a portugueses no México que evitem deslocações desnecessárias

23 fev, 2026 - 10:37 • Diogo Camilo
Depois de episódios de violência nas ruas do México que começaram este domingo após a morte do líder do cartel Jalisco Nova Geração, em Guadalajara, o Governo português está a aconselhar portugueses, turistas e residentes, a evitarem "deslocações desnecessárias" em seis estados diferentes.
"No seguimento de uma intervenção das forças de segurança mexicanas contra o crime organizado no Estado de Jalisco, a Embaixada tem vindo a receber notícias de sérios disturbios da ordem pública, incluindo bloqueios de estradas, tiroteios e retenções de transeuntes em várias zonas do país, em especial em Jalisco (Guadalajara), Guanajuato ou Michoacan (Morelia)", indica uma nota no Portal das Comunidades Portuguesas deixada esta segunda-feira pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O comunicado aponta ainda como recomendação, "atendendo à degradação da situação de segurança", que turistas e residentes evitem deslocações nos estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán e Tamaulipas.
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conhecido por "E(...)
O MNE acrescenta que é "altamente recomendado" viajar para o México com um seguro médico "o mais amplo possível, com cobertura extensiva de gastos médicos" durante toda a estadia, que inclua repatriação ou evacuação médica para o destino de origem, devido ao custo elevado dos serviços de saúde.
"O México mantém uma elevada incidência de criminalidade, pelo que é recomendável tomar as devidas precauções", refere o portal, que remete o reportar de dificuldades para o Gabinete de Emergência Consular, que encaminhará qualquer situação e que pode ser contactado através do email gec@mne.pt ou dos números +351 961 706 472 e +351 21 792 9714.
A onda de violência surgiu após a morte de Oseguera Cervantes, líder do Cartel Jalisco Nova Geração, pelo exército mexicano.