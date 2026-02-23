Mau tempo: Município de Pombal lança livro para ajudar famílias a falar sobre o medo

Um "ebook" para público infantil foi lançado pelo município de Pombal, no distrito de Leiria, para ajudar famílias a conversar sobre emoções, especialmente o medo gerado na noite da depressão Kristin, e para recuperar a confiança das crianças.

"A noite em que o vento falou mais alto" é uma iniciativa da equipa do Programa Municipal de Potenciação do Sucesso Escolar (PMPSE) da Câmara de Pombal, está disponível gratuitamente e procura responder a uma necessidade surgida após a noite de 28 de janeiro.

"Como tinha acontecido um evento tão avassalador aqui no nosso concelho e nós diariamente trabalhamos com tantas crianças e com tantas famílias, achei que este poderia ser um recurso muito fácil de chegar rápido a muitas pessoas", explicou à agência Lusa a psicóloga Rita Gaspar, da equipa do PMPSE, que esteve na génese e no desenvolvimento da publicação.

Em dois dias "de trabalho muito intenso", foi escrita e ilustrada a pequena história de Tomás, criança que vive uma noite em sobressalto, "que foi o que também aconteceu às famílias e às crianças dessas famílias".

Segundo Rita Gaspar, o livro estabelece "um início, um meio e um fim daquela situação", para que as crianças processem o que aconteceu "de uma forma mais tranquilizadora".

"O medo acaba por ser algo muito corporal e é importante nós sabermos o que podemos fazer quando esta memória voltar a surgir na nossa cabeça", até porque "é uma emoção vivida de forma muito intensa, mas que tem uma importância muito grande", já que "deixa em alerta e permite perceber que há perigo".

No livro procura-se criar uma identificação entre o que sente Tomás e o que sentiu quem ouve a história.

"É super-normalizado o medo que o Tomás sente, porque é normal o corpo manifestar-se desta forma. O nosso corpo precisou de se preparar, por estar em alerta, mas é necessário ensiná-lo que podemos estar tranquilos. É importante normalizar os barulhos à nossa volta e tudo o que deixou de existir, quando deixou de existir o perigo", acrescentou Rita Gaspar.

Inicialmente pensado para o contexto escolar, "A noite em que o vento falou mais alto" tornou-se rapidamente numa ferramenta para chegar diretamente às famílias.

"Percebemos que a necessidade estava em muito mais sítios do que aquilo que inicialmente acreditávamos. Então invertemos a prioridade: vamos torná-lo acessível a todas as pessoas e agora está "online", está disponível para o mundo".

A psicóloga avançou que os indicadores já existentes mostram que entre algumas crianças de famílias "onde houve maior prejuízo este medo está a acontecer".

"Temos tido o "feedback" de que este livro tem ajudado muito aos pais poderem aceder ao universo das crianças".

O próximo passo é cumprir o inicialmente estabelecido para este projeto.

"Agora gostávamos muito de poder pegar no livro e ir às escolas e sermos nós também a facilitar esse processo", auxiliando educadores e professores a "continuarem a desmistificar e trazerem alguma tranquilidade a quem experienciou este evento de forma mais intensa".

O "ebook" criado em Pombal está disponível para descarga gratuita na internet em https://shorturl.at/KxZTH, onde também há uma versão áudio, gravada por alunos da Escola Básica de Vicentes, em Pombal.