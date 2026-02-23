Ouvir
Mau tempo. Vila de Rei define pacote de 100 mil euros para urgências

23 fev, 2026 - 10:42 • Lusa

A+ / A-

O município de Vila de Rei definiu um pacote de 100 mil euros para dar resposta imediata às necessidades mais urgentes da população e mitigar os impactos sociais e económicos decorrentes do mau tempo que afetou a região.

"Perante os danos registados em equipamentos municipais, vias de comunicação, espaços verdes e infraestruturas públicas e privadas, a autarquia definiu um pacote de apoios direcionado a diferentes setores da comunidade, abrangendo famílias, associações, instituições sociais e atividade económica local, que totaliza perto de 100.000 euros", informou, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Esta decisão foi tomada na última sessão pública do executivo e visa dar resposta imediata às necessidades mais urgentes da população, apoiar a recuperação de infraestruturas afetadas e mitigar os impactos sociais e económicos causados pela passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta no concelho de Vila de Rei.

"Estas decisões refletem uma opção responsável e orientada para o interesse público, privilegiando a resposta às necessidades emergentes da população e à recuperação do território, através de uma redistribuição interna de recursos", explicou o presidente do município, Paulo César Luís.

Entre as medidas transversais, a Câmara de Vila de Rei destaca a isenção total do pagamento da faturação do abastecimento de água, saneamento, resíduos sólidos e restantes taxas relativas ao consumo do mês de janeiro para os agregados familiares e empresas, cujo impacto estimado ronda os 40 mil euros.

Em relação às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), o executivo aprovou a atribuição de um apoio financeiro para aquisição de geradores, garantindo a continuidade dos serviços essenciais em situações de falha energética.

"Cada IPSS receberá 5.000 euros, sendo atribuído um apoio de 10.000 euros à Santa Casa da Misericórdia de Vila de Rei, atendendo à sua dimensão e número de respostas sociais".

Segundo a autarquia, o valor global estimado desta medida é de 30.000 euros.

Para apoiar o associativismo local, foi decidido um reforço extraordinário do apoio financeiro até perfazer 1.000 euros por associação, destinado a despesas de manutenção, reparações ou reposição de equipamentos danificados, cujo valor global está estimado em 12.350 euros.

Foi igualmente aprovada a isenção do pagamento das refeições escolares para os alunos do 2.º ciclo do ensino básico ao ensino secundário até ao final do ano letivo, uma medida com um valor estimado de 12.600 euros.

O executivo municipal determinou ainda a suspensão temporária, a partir deste mês, dos contratos de arrendamento dos Gabinetes Empresariais, do Espaço Empresarial n.º 5 do CIES - Centro de Instalação de Empresas e Serviços e do Museu da Geodesia, com a consequente isenção de rendas até à reposição das condições normais de funcionamento.

Segundo o autarca de Vila de Rei, com este pacote de medidas "o município pretende reforçar a capacidade de resposta numa fase crítica para o concelho, assegurando apoio direto às famílias, às instituições e à economia local", após os efeitos do mau tempo que afetou o concelho.

