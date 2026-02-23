Militar da GNR ferido após cair de telhado no quartel de Leiria

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) ficou ferido esta segunda-feira ao cair de um telhado que reparava no quartel do Comando Territorial de Leiria.

O GNR encontra-se estável e vai manter-se em observação. Ao que a Renascença apurou junto de fonte clínica, não apresenta fraturas nem hemorragias.

O militar integrava a equipa de manutenção e procedia a trabalhos de reparação dos telhados no quartel do Comando Territorial de Leiria, danificados pela tempestade Kristin, quando sofreu uma queda.



Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 11h54, tendo acorrido ao local meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e Bombeiros Voluntários da Maceira.

A vítima, um militar de 43 anos, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.

[notícia atualizada às 19h01 - com atualização do estado de saúde do militar da GNR]