Montemor-o-Velho reclama obras urgentes no sistema hidráulico do Mondego

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, reclamou esta segunda-feira obras urgentes no sistema hidráulico do Mondego e financiamento por parte do Governo, para fazer face aos danos provocados por 22 dias de cheias naquele concelho do distrito de Coimbra. "A dimensão dos danos irá necessitar de financiamento urgente e extraordinário", disse o autarca aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa convocada para fazer um balanço das inundações das últimas semanas. Sobre o sistema hidráulico do Mondego, cuja gestão é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o autarca vincou a "necessidade urgente de manutenção regular", observando que esta não tem sido feita, e que o projeto hidráulico - iniciado na década de 1970 e ainda por concluir - tem de ser reformulado e concretizados "os investimentos há muito anunciados".

Após uma reunião, na semana passada, com a APA e outros municípios da região, José Veríssimo constatou a existência de promessas de investimento no Baixo Mondego, notando, no entanto, que "ainda não ficou nada escrito".

"A APA não se conseguiu comprometer [com uma data] para o canal de rega. Em 15 dias terá uma solução para a situação", disse o autarca. Ao nível agrícola, José Veríssimo notou que a água "permanecerá semanas" nos campos do vale do Mondego e que a terra "precisa de tempo para recuperar", e, para além dos agricultores terem acumulado prejuízos com as cheias, as sementeiras "poderão estar comprometidas", avisou. Embora Montemor-o-Velho não tenha ainda o total dos prejuízos contabilizados, ascendendo estes a vários milhões de euros (ME), José Veríssimo avançou com uma estimativa de 2,3 ME só para o centro náutico municipal -- ao nível dos sistemas eletrónicos e da torre de chegada, devido a "uma das situações hidrológicas [no Mondego] mais exigentes dos últimos anos". Dados revelados esta segunda-feira pelo município sobre os 22 dias de "emergência ativa" relacionados com as cheias e a depressão Kristin, apontam para 88 habitações alagadas e 171 pessoas retiradas de casa por inundação ou risco de inundação, que estiveram sete dias, em média, fora da sua habitação.