Municípios associados na Lipor produziram mais lixo em 2025 do que em 2024

A produção de lixo nas oito cidades do Grande Porto associadas na Lipor aumentou 1,2% em 2025 face ao ano anterior, anunciou esta segunda-feira a associação intermunicipal em comunicado, com mais de 367 mil toneladas encaminhadas para valorização energética.

"O modelo integrado da Lipor permitiu encaminhar 367.460 toneladas para valorização energética, assegurando a produção de 163.985 MWh (megawatts por hora) de energia elétrica para a rede nacional", pode ler-se na nota hoje enviada às redações.

Do lixo que a Lipor - Associação de Municípios para a Gestão Sustentável de Resíduos do Grande Porto recebeu, 16.742 toneladas foram depositadas em aterro.

No último ano, destaca, recebeu 71.084 toneladas de papel, plástico, metal e vidro para reciclagem multimaterial, um aumento de 2,3% relativamente a 2024.

A capitação total por habitante do ano 2025 cifrou-se, então, nos 122,5 quilos, "refletindo o desempenho do sistema na recolha de recicláveis".

Em comunicado, a associação intermunicipal dá conta desta entrada de mais de 71 mil toneladas provenientes "da recolha seletiva porta-a-porta e de proximidade com acesso condicionado", mas também ecopontos e ecocentros nos oito municípios que a compõem - Porto, Maia, Matosinhos, Gondomar, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Espinho e Valongo.