Poeiras africanas chegam hoje a Portugal

Uma corrente de poeiras africanas vinda do deserto do Saara deve afetar a Madeira esta segunda-feira, seguindo no dia seguinte para Portugal continental.

A informação foi avançada à Renascença por Mark Parrington, cientista senior do serviço europeu de observação terrestre Copernicus.

"Os maiores impactos serão sentidos na Madeira, que já sofreu alguns problemas de qualidade do ar relacionados com a poeira do Saara. Isto é bastante típico, não é incomum nesta altura do ano que estes fenómenos de vento ‘Calima’ tragam poeira do Saara para as Canárias e depois para a Madeira e para outros locais. Os impactos serão maiores aí, mas algumas partes desta pluma continuarão até à Europa", indica Mark Parrington.

O cientista do Serviço de Monitorização Atmosférica Copernicus explica que as partículas vão chegar a Portugal Continental na terça-feira e vão atingir, em particular, o Norte do país.

"Na segunda-feira, a parte da pluma a altitudes mais elevadas pode levar a um céu enevoado, pelo que se estiver sem nuvens, poderemos ver uma cor vermelho-alaranjada ao pôr-do-sol. E depois, na terça-feira, as concentrações mais elevadas de partículas PM10, ao nível do solo, começam a atingir Portugal. Na previsão atual mostra que talvez atinjam partes do Norte de Portugal."