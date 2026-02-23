Portugal tem sexto menor poder de compra da UE. Especialista defende "transformação" da economia

Portugal é dos países com menor poder de compra da União Europeia, de acordo com um estudo da PORDATA, que tem por base indicadores do Eurostat.

Segundo estes dados, apesar do custo de vida ser considerado baixo - somos o 17.º país da UE onde o cabaz de bens essenciais é mais barato - o poder de compra da população é também o sexto mais baixo entre os 27.

Na base destas dificuldades estão os baixos salários, explica à Renascença a diretora da PORDATA. Luísa Loura justifica esta realidade com "o problema da produtividade".

"As estruturas empresariais não conseguem alavancar essa produtividade de maneira a conseguirem pagar melhores salários. E depois é toda a estrutura económica, os nossos setores de atividade principais não estão ligados a salários altos", acrescenta.

Tal resulta de uma população que continua a ser "muito pouco escolarizada", associa a responsável. "Portugal é mesmo o pior em escolarização dos 27. Só entre os mais jovens é que já a meio da tabela e em tendência de ficar no topo", aponta.

Luísa Loura sublinha a necessidade de "uma transformação" da economia do país, nomeadamente na aposta em setores de elevado valor acrescentado. Embora esteja "otimista" no cumprimento desse objetivo, até porque "tem havido um esforço" de melhoria, a especialista ressalva que tal "levará tempo".

Esse trabalho já é feito do lado da educação, estando a ser feito um "trabalho por parte de toda a estrutura da educação de dar formação nas áreas que trazem valor acrescentado", mas na vertente empresarial, a história é outra.

"Depois, lado da economia, é que não estamos a conseguir agarrar. Muito porque os próprios empresários em Portugal têm escolaridade baixa", continua, antecipando que "até que a nova vaga com muito mais formação chegue à liderança das empresas", não serão visíveis alterações significativas.

Quem não tem casa própria vive dificuldades acrescidas

Os dados do Eurostat, em que se baseia o estudo da PORDATA, não consideram o custo dos europeus com a habitação, o que revela "uma dificuldade acrescida" para além dos números.

A justificação para que não sejam incluídos os encargos com as casas é "há países onde a maior parte das pessoas vivem em casa própria e há outros países onde as pessoas têm mais tendência a alugar casa", fazendo com que a comparação "não fosse justa", explica a diretora da PORDATA.

O problema reside no facto de "Portugal, para além de ter um custo de vida elevado face aos salários, é também o segundo país onde mais aumentou o preço da habitação" entre 2020 e 2024, apenas atrás da Grécia.

Questionada pela Renascença sobre se essa conjugação de fatores configura uma realidade ainda mais grave do que demonstram os números, a especialista ressaltou a situação dos mais jovens como a mais complicada por "não conseguirem ter capacidade de compra de habitação própria".

Os estudo "Retratos da Europa", da PORDATA, conta com uma plataforma interativa que visa comemorar os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

Com base em dados do Eurostat, a aplicação permite comparar os indicadores dos 27 Estados-membros da UE e analisar a posição de Portugal sobre os diferentes tópicos face aos restantes países europeus.