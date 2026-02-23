Ouvir
Prisão preventiva para suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado

23 fev, 2026 - 18:17 • Liliana Monteiro e Ricardo Vieira

O homem, de 27 anos, é suspeito dos crimes de furto de viatura, ofensas à integridade física qualificada e condução sem habilitação legal.

O homem suspeito de atropelar cinco pessoas no Chiado, em Lisboa, vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

A notícia foi avançada esta segunda-feira pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O homem, de 27 anos, é suspeito dos crimes de furto de viatura, ofensas à integridade física qualificada e condução sem habilitação legal.

O suspeito furtou um automóvel na sexta-feira à noite, na zona do Chiado, e atropelou cinco pessoas, colocando-se em fuga.

Acabou por ser detido pela PSP no sábado na zona do Martim Moniz, em Lisboa, não tendo oferecido resistência no momento da detenção.

O atropelamento, registado pelas 22h17 de sexta-feira na Rua Nova da Trindade, provocou cinco feridos — quatro mulheres e um homem —, dois em estado considerado grave e três ligeiros, segundo a PSP. A viatura terá entrado em despiste, embatido num ciclomotor e atropelado as vítimas. O veículo tinha sido furtado momentos antes e o condutor colocou-se em fuga a pé após o acidente.

