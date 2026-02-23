Ouvir
PSP recupera obras de arte avaliadas em quase meio milhão de euros em Mafra

23 fev, 2026 - 13:47 • Olímpia Mairos

Obras de elevado valor patrimonial foram apreendidas numa operação da PSP no âmbito de uma investigação por furto em residência.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recuperou várias obras de arte e outros bens de elevado valor patrimonial que estavam guardados no concelho de Mafra e prestes a ser enviados para França. Numa avaliação preliminar, o valor do material apreendido ronda os 480 mil euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) explica que a operação foi conduzida pela Divisão de Investigação Criminal e decorreu na quinta-feira, no âmbito de uma investigação por suspeitas de furto qualificado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão não domiciliários, previamente autorizados pela autoridade judiciária.

Segundo a PSP, a investigação teve início na sequência de um furto em residência ocorrido a 17 de outubro do ano passado, do qual resultou o desaparecimento de “diversas obras de arte e outros bens de elevado valor patrimonial, com um prejuízo estimado em cerca de meio milhão de euros”.

Ao longo das diligências, os investigadores conseguiram localizar os bens furtados. “Apurou-se que os artigos se encontravam prontos a ser transportados para o estrangeiro, motivo pelo qual foi solicitada a emissão dos respetivos mandados de busca e apreensão”, refere a nota da PSP.

A operação permitiu a recuperação de várias obras de arte e outros objetos de elevado valor económico e cultural, agora sujeitos a uma avaliação mais detalhada. A polícia adianta que o inquérito prossegue, com o objetivo de “apurar a verdade material dos factos e proceder à responsabilização criminal de todos os intervenientes”.

No comunicado, a Polícia de Segurança Pública sublinha ainda que esta ação “reafirma o compromisso da PSP no combate à criminalidade patrimonial, em particular a que incide sobre bens de elevado valor cultural e económico”, destacando a importância destas operações para o reforço do sentimento de segurança junto da população.

