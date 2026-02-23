Surfista morre na praia do Canal em Aljezur

Um praticante de surf com cerca de 40 anos, de nacionalidade alemã, morreu ao início da tarde desta segunda-feira na praia do Canal, no concelho de Aljezur, disse à Lusa fonte da Marinha.

De acordo com o capitão do Porto de Lagos, Hugo da Guia, o homem que praticava surf foi retirado da água por um amigo que o acompanhava, tendo o óbito sido declarado posteriormente pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Segundo a fonte, o acidente ocorreu ao início da tarde a norte da praia do Canal e a Sul da praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

As operações de salvamento mobilizaram vários elementos da Polícia Marítima de Lagos, dos Bombeiros Voluntários de Aljezur e do INEM, apoiados por um helicóptero.

Hugo da Guia adiantou que o acidente ocorreu perto do local onde na passada quinta-feira desapareceu um jovem turista, de 20 anos, de nacionalidade romena.

De acordo com o também comandante local da Polícia Marítima, as buscas para encontrar o jovem, até agora sem resultados, decorrem integradas nas patrulhas diárias da Autoridade Marítima Nacional.