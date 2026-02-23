UGT admite possibilidade de consenso, mas mantém “linhas vermelhas” na negociação com o Governo

O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, admitiu esta segunda-feira que ainda está em aberto a possibilidade de se chegar a um acordo com o Governo, mas deixou claro que não haverá cedências unilaterais por parte da central sindical.

À saída da reunião com a ministra do Trabalho e as entidades patronais, Mário Mourão sublinhou que a UGT está a analisar o projeto apresentado pelo Executivo, mas avisou que existem limites bem definidos.

“Nós não vamos, para já, falar de cedências. Já há a apreciação do longo projeto do Governo. Cedências tem de haver por todos; se não houver, a UGT também não fará cedências”, afirmou.

O dirigente sindical reconheceu a existência de “travões mestres e linhas vermelhas”, salientando que o desfecho das negociações dependerá da capacidade de encontrar pontos comuns.

“Temos de ver se há ou não possibilidade de haver pontos de consenso. Se não houver, naturalmente, não haverá nenhum acordo”, frisou.

Apesar das divergências, Mário Mourão considerou positivo o facto de ter ficado agendada uma nova reunião da CPCS.

“Foi bom porque marcámos a reunião da CPCS para o dia 3 de março, às 15 horas. Estarão todos os parceiros, onde se fará uma avaliação das propostas que foram entregues, além de outras matérias importantes”, explicou.

O secretário-geral da UGT reiterou ainda que todas as negociações devem decorrer no âmbito da Concertação Social.

“O entendimento da UGT, que foi manifestado ao Governo, é que as reuniões devem ser no âmbito da Concertação Social, com todos os parceiros, estejam ou não de acordo. Qualquer acordo que venha a surgir tem de ser da CPCS, não de outro âmbito qualquer”, defendeu.

Sobre a proposta do Governo em matéria de outsourcing, Mário Mourão mostrou-se crítico, recordando os impactos negativos dessa prática em setores como o financeiro.

“Eu sou de um setor que sofreu uma brutalidade. Com a aplicação do outsourcing, milhares de postos de trabalho foram destruídos e substituídos por empresas de outsourcing”, afirmou, em resposta a declarações que classificaram a proposta como equilibrada.

As declarações surgem depois de a UGT ter enviado uma contraproposta ao Governo no início de fevereiro, num processo negocial que, segundo o dirigente sindical, continua marcado por dificuldades na aproximação de posições, mas que ainda não está fechado.