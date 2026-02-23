Várias Linhas ferroviárias ainda com constrangimentos na circulação

A circulação nas linhas ferroviárias da Beira Baixa, Douro, Oeste e Urbanos de Coimbra continuam, esta segunda-feira, com constrangimentos ou suspensas em alguns troços quase um mês depois da passagem pelo continente da tempestade Kristin.

Numa nota divulgada na rede social Facebook, a CP - Comboios de Portugal informa que, devido ao mau tempo das últimas semanas, continua ainda suspensa a circulação na Linha da Beira baixa, realizando-se apenas comboios Regionais entre Castelo Branco e Guarda e entre Entroncamento e Abrantes.

A circulação ferroviária mantém-se também suspensa nas Linhas do Douro, entre Régua e Pocinho, e na do Oeste.

Dezoito pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin (a 28 de janeiro), Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou a 15 de fevereiro.