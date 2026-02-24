ASPP/PSP anuncia manifestação no Comando do Porto

Elementos da PSP realizaram esta terça-feira um plenário na Divisão de Investigação Criminal do Porto, seguido de uma concentração.

A jornada de luta foi promovida pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) contra o que chamam de “exploração laboral” nesta unidade da Polícia de Segurança Pública.

No plenário foi decidido desenvolver um trabalho com excesso de zelo, “para que os profissionais não entrem em burnout”, e realizar uma manifestação à porta do Comando do Porto nos próximos dias.

Em comunicado, a ASPP diz que está em curso um modelo de gestão que ignora direitos básicos e impõe regimes de piquete ilegais, abusos administrativos e um aumento inaceitável da carga horária sem compensação.

O sindicato acusa ainda o Comando Metropolitano do Porto de ter tentado inviabilizar o plenário sob pretexto de uma "formação inadiável" no auditório.