Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Polícia

ASPP/PSP anuncia manifestação no Comando do Porto

24 fev, 2026 - 20:38 • Liliana Monteiro

Maior sindicato da PSP diz que está em curso um modelo de gestão que ignora direitos básicos e impõe regimes de piquete ilegais, abusos administrativos e um aumento inaceitável da carga horária sem compensação.

A+ / A-

Elementos da PSP realizaram esta terça-feira um plenário na Divisão de Investigação Criminal do Porto, seguido de uma concentração.

A jornada de luta foi promovida pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP) contra o que chamam de “exploração laboral” nesta unidade da Polícia de Segurança Pública.

No plenário foi decidido desenvolver um trabalho com excesso de zelo, “para que os profissionais não entrem em burnout”, e realizar uma manifestação à porta do Comando do Porto nos próximos dias.

Em comunicado, a ASPP diz que está em curso um modelo de gestão que ignora direitos básicos e impõe regimes de piquete ilegais, abusos administrativos e um aumento inaceitável da carga horária sem compensação.

O sindicato acusa ainda o Comando Metropolitano do Porto de ter tentado inviabilizar o plenário sob pretexto de uma "formação inadiável" no auditório.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários tão baixos" na PSP

Luís Neves: "Não é possível continuar a ter salários t(...)

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao fracasso”

Recuperação com velhas medidas “está condenada ao frac(...)

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o Rui Costa"

"Hoje critico-o bastante, mas o meu maior ídolo era o (...)

O que levou à detenção do príncipe André?

O que levou à detenção do príncipe André?